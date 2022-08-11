Aylarca haber alınamayan evlatları bulan, çözülemez denilen sorunlara ümitlerin tükendiği anda el uzatan Didem Arslan Yılmaz ve ekibi yeni sezona hazırlanıyor. Programı ilgiyle izleyen seyirciler ne zaman başlayacağını merak ediyor. Biz de bunun üzerine haberimizde, 'Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme yeni sezon ne zaman başlıyor 2022?' sorusunun yanıtına yer verdik...

DİDEM ARSLAN YILMAZ'LA VAZGEÇME YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR 2022?

"Hiçbir sorun, hiçbir dert çözümsüz değildir" diyerek iki başarılı sezonu geride bırakan "Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME", 3. sezonuyla 15 Ağustos Pazartesi tekrar izleyiciyle buluşuyor.

"Mücadeleye giden yolda asla yalnız değilsiniz!" diyen Didem Arslan Yılmaz, yeni sezonda da gerçek hayat hikayeleriyle, birbirinden heyecanlı, birbirinden şaşırtıcı konularla karşınızda olacak; dopdolu içeriğiyle izleyenlerin nefesini kesecek. Didem Arslan Yılmaz ve ekibi, gerçekleri ortaya çıkarmaya ve dertlere deva olmaya devam edecek.

Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME, yeni sezonuyla 15 Ağustos Pazartesi'den itibaren hafta içi her gün canlı yayınla saat 15.00'te Show TV'de izleyici karşısına çıkacak...