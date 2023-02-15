Didem Aslan Yılmaz kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Evli mi, kaç çocuğu var? İşte Didem Aslan Yılmaz'ın hayatı...

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketinin ardından Tüm Türkiye Tek Yürek adlı yardım kampanyası için ortak yayın yapılacak. Aralarında Didem Aslan Yılmaz'ın da bulunduğu pek çok isim Çarşamba akşamı saat 20:00'da ortak yayında sunucu olarak ekran karşısında olacak. Peki Didem Aslan Yılmaz kimdir, kaç yaşında ve nereli? Evli mi, kaç çocuğu var? İşte Dide m Aslan Yılmaz'ın hayatı...

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Didem Aslan Yılmaz kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Evli mi, kaç çocuğu var? İşte Didem Aslan Yılmaz'ın hayatı...

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde 10 il hasar görmüş ve enkaz altında kalan yaklaşık 35 bin kişi yaşamını yitirmişti. Depremin 9. gününde kurtarma çalışmaları devam ederken tüm kamu ve özel kuruluşlar, belediyeler, sivil toplum kuruluşları yardım kampanyası başlatmış ve afet bölgesine yardım tırları gönderilmişti. Yardımlara bir yeni daha eklenerek Tüm Türkiye Tek Yürek Kampanyası başlatıldı. Çarşamba akşamı saat 20:00'da yayınlanacak olan programa birçok ünlü katılacak ve sunucuları arasında ise Didem Aslan Yılmaz'da ekran karşısına çıkacak. Peki Didem Aslan Yılmaz kimdir, kaç yaşında ve nereli? Evli mi, kaç çocuğu var? İşte Dide m Aslan Yılmaz'ın hayatı...

Didem Aslan Yılmaz kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Evli mi, kaç çocuğu var? İşte Didem Aslan Yılmaz'ın hayatı...

DİDEM ARSLAN YILMAZ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Didem Arslan Yılmaz, 12 Ocak 1974 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası Kasım Arslan, annesi ise Makbule Arslan'dır. Kadıköy Kız Lisesinin ardından 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Radyo Televizyon Bölümünden mezun oldu.

Gazeteciliğe 1992'de Flash TV'de haber sunarak başladı. Sonra Kanal D'ye geçerek muhabirlik yaptı. Çalar Saat programını Serdar Cebe'yle Hafta sonu haberlerini sundu. Daha sonra Uğur Dündar ekibinde Star TV'ye geçti. Daha sonra 2004 yılında Habertürk TV'ye geçti ve Haber Sahası programını sundu. Haber yolculuğu CNN TÜRK'te 4 yıl boyunca devam etti. Organ nakli dizi haberleri 6 ay devam eden bir programa dönüştü. Bu sürede Sağlık Bakanlığı ve CNN TÜRK'ün birlikte organize ettiği "Hayata Bağış" kampanyası büyük farkındalık yarattı. Organ bağışlarında artışlar gözlendi. CNN TÜRK'ün ardından 2007-2016 yılları arasında 9 yıl boyunca Habertürk'teydi. Habertürk TV'de 13 Ajansı, Gün Ortası ve Türkiye'nin Nabzı programlarını sundu.2020 Ağustos ayında ise Habertürk'teki görevini bırakarak Show TV'de Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programını sunmaya başladı.

Didem Aslan Yılmaz kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Evli mi, kaç çocuğu var? İşte Didem Aslan Yılmaz'ın hayatı...

DİDEM ASLAN YILMAZ EVLİ Mİ? ÇOCUĞU VAR MI?

Mina isminde bir kızı olup Kürşat Yılmaz ile evlidir.

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