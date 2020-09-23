Didem Balçın kendi adına açılan sahte hesapları ifşa etti ve takipçileri uyardı!

ATV ekranlarında yayınlanan 'Kuruluş Osman' dizisinde 'Selcan Hatun' karakteri ile kariyerinde başarılı bir yol izleyen güzel oyuncu Didem Balçın sosyal medyada kendi adına açılan sahte hesapları ifşa etti.

Konuyla ilgili takipçilerini uyaran Balçın, "Mağduriyet yaşanmaması adına bilginiz olsun. Bu hesabın insanlardan para istediğini öğrendim. Lütfen itibar etmeyiniz" dedi.

DİDEM BALÇIN KİMDİR?

Didem Balçın, 18 Mayıs 1982 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Özlem adında bir ablası vardır. İstanbullu olan annesi Nur Balçın, 1975 yılında Japonya'da düzenlenen Miss Beauty'de Türkiye'yi temsil etti. TRT Radyosu'nda çalışan babası Gazianteplidir. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro ve Oyunculuk Bölümünden mezun oldu.

Taksim-Tünel tarafında ablası ile birlikte "Doda Sanat" adlı bir okul açtı.2007 yılında Haluk Bilginer ve Sumru Yavrucuk'un başrolllerinde oynadığı "Sevgili Dünürüm" adlı dizide Didem rolünü oynarkenEngin Altan Düzyatan,Cengiz Bozkurt, Rojda Demirer, Halil SezaiParacıkoğlu, Nevra Serezli, Aylin Kontente ile birlikte oldu.

2011 yılında "Firar" adlı dizide Gönül karakterini canlandırırken Caner Cindoruk,İsmail Hacıoğlu, Engin Şenkan, Ece Çeşmioğlu, Eda Özerkan, Haldun Boysan ile beraber rol aldı.

2014 yılında "Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı" adlı sinema filminde Timur Acar,Şevket Çoruh, Gürkan Uygun, Ceyhun Yılmaz, İlker Ayrık başrolleri paylaşırlarken Didem Balçın da Fatma karakterini canlandırmıştır.

10 Aralık 2014 tarihinde TRT 1'de başlayan "Diriliş: Ertuğrul Gazi" adlı dizideEngin Altan Düzyatan, Ertuğrul Gazi'yi canlandırırken Esra Bilgiç, Halime Hatun karakterini canlandırdı. Diğer rollerde ise Kaan Taşaner, Didem Balçın,Serdar Gökhan, Hülya Darcan, Levent Öktem, Hakan Vanlı, Serdar Deniz,Turgut Tunçalp, Mehmet Çevik, Cavit Çetin Güner, Hande Subaşı ve Osman Soykut gibi isimler rol aldı.