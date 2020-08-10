Şimdilerde oyuncu Tamer Karadağlı ile yaşadığı aşkla gündeme gelen eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran, geçmiş yıllarda sosyal medya hesabından paylaştığı vajina beyazlatma operasyonu ile gündeme gelmişti. Peki Didem Ceran kimdir? Kaç yaşında? Survivor Didem Ceran sevgilisi kim?

DİDEM CERAN KİMDİR?

Didem Ceran, 24 Mart 1981 tarihinde Kayseri’de doğdu. Ceran erken yaşta bir evlilik yaşadı ancak bu evlilik 1,5 yıl sürdü. Evliliğini sonlandırmasının ardından İstanbul’a gelen Ceran, 2006 yılında ‘Oryantal Star’ yarışmasına katıldı.

Ceran daha sonra ise Survivor yarışmasına katıldı. Burada Gönüllüler takımında yer alan Ceran, kısa sürede kavgaları ve tartışmaları ile gündeme geldi ve ardından yarışmadan elendi. Didem Ceran şu sıralar Instagram’dan paylaştığı video ve fotoğraflarla gündeme geliyor.

Didem Ceran geçmiş yıllarda Instagram'dan yayınlamış olduğu vajina beyazlatma işlemi sırasında çektiği video ile gündem olmuştu.

Vajina beyazlatma videosundan kısa bir süre sonra Youtube kanalında kadına şiddete dikkat çekmek için videoda "Ben susmayacağım, kadınların da susmasını istemiyorum. Özellikle kadınlar kanalıma abone olun. Öyle değil mi bebek?" dedikten sonra söz konusu vibratörü öpüp yerine koyuyor.