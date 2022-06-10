Didem Soydan acımadı! Sevgilisinin eski rol arkadaşı Hande Erçel'in oyunculuğuna demediğini bırakmadı! "Vasatlığı yok sayılan oyuncu..."
Didem Soydan acımadı! Sevgilisinin eski rol arkadaşı Hande Erçel'in oyunculuğuna demediğini bırakmadı! "Vasatlığı yok sayılan oyuncu..."
Ünlü manken Didem Soydan, sosyal medya hesabından yaptığı "Kuş Uçuşu" dizisi eleştirisiyle, sevgilisi Burak Deniz'in eski rol arkadaşı Hande Erçel'i hedef aldı. Birce Akalay ve Miray Daner'in oyunculuğunu öven Soydan, Hande Erçel'i yerden yere vurdu.