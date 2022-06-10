Didem Soydan acımadı! Sevgilisinin eski rol arkadaşı Hande Erçel'in oyunculuğuna demediğini bırakmadı! "Vasatlığı yok sayılan oyuncu..."

Hamdi Alkan'dan boşanan Selen Görgüzel siyah bikinisiyle sere serpe uzandı! Elini koyduğu yer olay oldu! "Neden orada?"

Ünlü şarkıcı Yusuf Güney'in neden sırra kadem bastığı belli oldu! İsyan etti! "Devletçi olduğum ve Cumhurbaşkanımızı desteklediğim için..."