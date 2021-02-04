Didem Soydan'ın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşıma tepki gösteren Bartu Küçükçağlayan, ünlü modeli engelledi. Peki Didem Soydan Bartu Küçükçağlayan olayı ne? | Didem Soydan ve Bartu Küçükçağlayan neden kavga etti? İşte ayrıntılar...

DİDEM SOYDAN BARTU KÜÇÜKÇAĞLAYAN OLAYI NE?

Ünlü model Didem Soydan, bir süre önce Instagram hesabında LGBT'li bireyleri destekleyen bir paylaşımda bulunmuştu. Soydan paylaşımında "Mücbir Sebepler’de yıldızı parlayanlar ve hali hazırda yıldız olanlar, LGBT’ye niye destek olmuyorsunuz" ifadelerine yer vermişti.

Bu durum üzerine Bartu Küçükçağlayan, Didem Soydan'a Instagram Direct Mesajdan tepki gösterdi.

DİDEM SOYDAN VE BARTU KÜÇÜKÇAĞLAYAN NEDEN KAVGA ETTİ?

Didem Soydan ile Bartu Küçükçağlayan'ın yazışması bugün, Twitter'da en çok konuşulan olaylardan biri oldu. medyada gündem oldu. Bu paylaşımı olay olan Didem Soydan'a Bartu Küçükçağlayan özelden mesaj attı.

Küçükçağlayan "Bize neden kızıyorsun" diyerek ünlü modele serzenişte bulunup ardından da "Hadi barışalım" dedi.

Sonrasında Didem Soydan, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Hayır anlamadım programa katılıp yayını bozacağımı filan mı sandı acaba soramıyorum da engellemiş. Büyük saçmalık görüntülüyorum ama iyi oldu bu süreçte. Ya da programın yıldızı parlayan veya halihazırda yıldız olanlar yazımdan alınıp mücbir baskılar mı yaptılar acaba... Korkak ünlüler neyse her iki sebep de ilginç"