Maraşlı dizisinde başrol oyuncusu olan Burak Deniz'in, ünlü model Didem Soydan ile olan ilişkisini sonlandırdığı iddia ediliyor. Didem Soydan - Burak Deniz ayrıldı mı, ilişkileri bitti mi? Didem Soydan ve Burak Deniz neden ayrıldı? sorularının yanıtını merak edenler haberimizde bulabilir...

DİDEM SOYDAN - BURAK DENİZ AYRILDI MI, İLİŞKİLERİ BİTTİ Mİ?

Yaşadıkları aşkla magazin gündemine bomba gibi düşen 37 yaşındaki Didem Soydan ve 30 yaşındaki Burak Deniz çiftinin birlikte çekindiklerini fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından kaldırmalarıyla ortaya ayrılık iddiaları çıkarken bu kez de spor hocalarını değiştirmesi ile dikkat çekti.

Kendisinden yaşça büyük Soydan ile birlikte olması ile magazin gündemine bomba gibi düşen Deniz, uzun süredir Soydan ile gittiği spor hocasını değiştirince ayrılık iddiaları güçlendi.

DİDEM SOYDAN VE BURAK DENİZ NEDEN AYRILDI?

İkili, daha önce Adil Ayvaz'la çalışıyordu. Daha sonra spor hocasını değiştiren 30 yaşındaki Deniz, kısa süre önce rol arkadaşı Alina Boz'un spor hocası Kerim Savaş Sarı'yla çalışmaya başladı.

İnstagram hesaplarından fotoğraflarını kaldıran çift, halen daha birbirlerini takip etmeye devam ediyor.

Öte yandan çıkan ayrılık iddialarına ikiliden henüz net bir açıklama gelmedi.