Didem Soydan sevgilisinin babasıyla tanıştı | Didem Soydan kimdir?

Dünden beri magazin gündeminde olan Didem Soydan ve Selami Şahin'n oğlu Lider Şahin beraber tatile çıktı.

Manken Didem Soydan, Selami Şahin'in oğlu Lider Şahin'le doludizgin bir aşka yelken açtı. Çeşme'de birlikte tatil yapan çift, ilişkilerini bir üst seviyeye taşıdı bile...

SOYDAN'I AİLESİYLE TANIŞTIRDI

Didem Soydan, geçtiğimiz gün sevgilisi Lider Şahin'in ailesiyle Çeşme'de tanıştı. Selami Şahin ve eşiyle bir araya gelen Soydan'ın, oldukça keyifli vakit geçirdiği görüldü.

DEMET AKALIN BEĞENDİ

İrem Derici'den hoşlanmadığını belirten ancak Derici'yle sonradan barışan Demet Akalın'ın ise, Didem Soydan'ın ortaya çıkan bu fotoğrafını beğenmesi dikkatlerden kaçmadı.

DİDEM SOYDAN KİMDİR?

Türkiye’nin en iyi mankenlerinden olan Didem Soydan, 1984 yılında İstanbul’da doğmuştur. Anne tarafı Bulgaristan ve Yunanistan göçmeni, babası ise Arnavutluk'tan göç etmiş bir ailenin çocuğudur.

KARİYERİ:

Üniversite yıllarında çalıştığı Diesel adlodacı Ümit Ünal tarafından modellik teklifi gelince bir ay sonra La Russie defilesinde yer aldı. Bu defilede birçok ünlü modacı ve fotoğrafçı tarafından beğenildi. Modellik kariyerinde hızlı adımlarla ilerleyen Didem Soydan Türkiye'nin birçok ünlü modacısıyla birlikte çalıştı. İstanbul'da düzenlenen moda haftaları kapsamındaki Fashion Week defilelerinde tasarımcıların en çok tercih ettiği modeller arasında yer aldı.

Didem Soydan, modellik işine girmeden önceki işinde yani Diesel mağazasında sonradan modacı olan Umut Eker ile birlikte çalışıyorlardı.

1 Nisan 2014 tarihinde İtalya`nın Verona kentinde düzenlenen Uluslararası Calzedonia Summer Show`da Didem Soydan da podyuma çıktı. Calzedonia Summer Show da podyuma çıkan ilk Türk mankendir.

Şarkıcı Can Bonomo ile olan ilişkisi medyada yankı uyandırdı. Haziran 2016'da ayrıldılar.

2012 yılından itibaren de dizi filmlerde oynamaya başladı.

5 Şubat 2015 tarihinde piyasaya çıkan Cem Adrian'ın albümü "Siyah Bir Veda Öpücüğü"nde yer alan "Yalnızlık" şarkısına çektiği klipte Didem Soydan da rol aldı.

2015 yılında "Aşk Yeniden" adlı dizide Özge Özpirinçci, başrollerini Buğra Gülsoy, Mert Öcal ve Didem Soydan ile paylaştı.

Kariyerine ABD'de devam etmek isteyen Didem Soydan, Temmuz 2016'da Newyork'daki bir modellik ajansıyla anlaşma imzalayarak oraya yerleşti.

FİLMLERİ VE DİZİLERİ:

2015 - Aşk Yeniden (İrem) (TV Dizisi)

2014 - Mutlak Adalet (Memur) (Sinema Filmi)

2013 - Güzel Çirkin (Lena) (TV Dizisi)

2013 - Aramızda Kalsın (Yelda)(TV Dizisi)

2012 - Uçurum (TV Dizisi)

2012 - Bir Hikayem Var (Sinema Filmi)