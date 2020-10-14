Didem Soydan ve Burak Deniz'in aşkları görüntülerle kesinleşti!
Aralarında aşk dedikoduları çıkan Didem Soydan ve Burak Deniz Nişantaşı'nda ilk defa birlikte görüntülendi. Magazin gündemine bomba gibi düşen o görüntüler ise kameralara saniye saniye böyle kaydedildi.
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14 Ekim 2020 Çarşamba 12:09
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