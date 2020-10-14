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  3. Didem Soydan ve Burak Deniz'in aşkları görüntülerle kesinleşti!

Didem Soydan ve Burak Deniz'in aşkları görüntülerle kesinleşti!

Aralarında aşk dedikoduları çıkan Didem Soydan ve Burak Deniz Nişantaşı'nda ilk defa birlikte görüntülendi. Magazin gündemine bomba gibi düşen o görüntüler ise kameralara saniye saniye böyle kaydedildi.

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14 Ekim 2020 Çarşamba 12:09
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