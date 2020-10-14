Didem Soydan ve Burak Deniz'in aşkları görüntülerle kesinleşti!

Aralarında aşk dedikoduları çıkan Didem Soydan ve Burak Deniz Nişantaşı'nda ilk defa birlikte görüntülendi. Magazin gündemine bomba gibi düşen o görüntüler ise kameralara saniye saniye böyle kaydedildi.