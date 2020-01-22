Didem Soydan'dan cinsel ilişki sorusuna cevap

Takipçisinden gelen bir mesajı ifşa eden Didem Soydan, paylaşımında 'Sana kötü bir haberim var' diyerek hesabında paylaştı.

"SENİNLE CİNSEL İLİŞKİYE GİRMEDEN ÖLMEK İSTEMİYORUM"

Instagram hesabını aktif olarak kullanan isimlerin başında gelen ünlü manken Didem Soydan, takipçilerinden gelen taciz mesajlarını ifşa etmeye devam ediyor. Soydan son olarak kendisine "Merhaba, nasılsın? Antalya'ya geliyor musun? Canım, hastayım sana. Seninle cinsel ilişkiye girmeden ölmek istemiyorum" diye mesaj atan bir erkek takipçisini ifşa etti.

GELEN CİNSEL İÇERİKLİ MESAJI İFŞA ETTİ

Takipçisinin attığı mesajı Instagram hesabından paylaşan Soydan, bir de "Kötü bir haberim var, benimle cinsel ilişkiye girmeden öleceksin" diyerek cevap verdi.