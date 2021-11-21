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  3. Didem Soydan'la yollarını ayıran Burak Deniz'in ayrılık acısı çabuk geçti! Kız arkadaşıyla yakalanınca kaçmaya çalıştı! "Biz geri kafalı mıyız?"

Didem Soydan'la yollarını ayıran Burak Deniz'in ayrılık acısı çabuk geçti! Kız arkadaşıyla yakalanınca kaçmaya çalıştı! "Biz geri kafalı mıyız?"

Bir süredir beraber olduğu Didem Soydan'dan ayrılan oyuncu Burak Deniz, Etiler'deki bir mekan çıkışında yeni kız arkadaşıyla görüntülenince kaçmaya çalıştı. Gazetecilerin Didem Soydan'la ilgili yönelttikleri ayrılık sorularına ise net bir cevap vermedi.

Didem Soydan'la yollarını ayıran Burak Deniz'in ayrılık acısı çabuk geçti! Kız arkadaşıyla yakalanınca kaçmaya çalıştı! "Biz geri kafalı mıyız?"

Ünlü model Didem Soydan'dan sürpriz bir şekilde ayrılan oyuncu Burak Deniz, ayrılık acısını çabuk unuttu. Deniz, önceki akşam Etiler'deki bir mekan çıkışında kız arkadaşlarıyla görüntülendi.

Ayrılık nedenlerini net olarak açıklamayan Deniz, yeni kız arkadaşıyla ilk kez görüntülenince panikledi. Burak Deniz ve kız arkadaşı, gazetecilerden kaçmak istese de başarılı olamadılar.

Didem Soydan'la yollarını ayıran Burak Deniz'in ayrılık acısı çabuk geçti! Kız arkadaşıyla yakalanınca kaçmaya çalıştı! Biz geri kafalı mıyız?

"ALAKASI BİLE YOK"

Burak Deniz'in "Didem Soydan'ın iddialı paylaşımları sizi rahatsız ettiği için mi bu ilişki bitti?" sorusuna, "Alakası bile yok. Biz geri kafalı mıyız?" yanıtını vermesi dikkat çekti.

 

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