Didier Ndong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Didier Ndong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Didier Ndong kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Didier Ndong ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Didier Ndong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Didier Ndong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Didier Ndong

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Didier Ndong adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Didier Ndong Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Didier Ndong 17 Haziran 1994 tarihinde Lambaréné şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Gabon uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Didier Ibrahim Ndong şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Didier Ndong Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Cosmosport yapmaktadır. Didier Ndong, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dijon FCO futbol takımında oynamaktadır. Dijon FCO takımına 29 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Didier Ndong'nin Dijon FCO ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Didier Ndong Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/didier_ndong22/

Didier Ndongboyu ve yaşı kaç

Didier Ndong Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Didier Ndong isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 10.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Didier Ndong Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Didier Ndong futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Temmuz 2012 yılında CS Sfaxien

3 Ocak 2015 yılında FC Lorient

31 Ağu 2016 yılında Sunderland

31 Ocak 2018 yılında Watford

31 Mayıs 2018 yılında Sunderland

24 Eylül 2018 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2019 yılında Guingamp

29 Temmuz 2019 yılında Dijon

25 Ağu 2021 yılında Y. Malatyaspor

8 Mart 2022 yılında Dijon

Didier Ndong kimdir

Didier Ndong Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Didier Ndong şuan Dijon FCO takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Didier Ndong Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Gabon takımında 22 numaralı formasıyla 14 Kasım 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 42 maçta 0 gol atmıştır.

Gabon U23 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Gabon U20 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Didier Ndong nereli

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