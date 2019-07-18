Didim açıklarında 138 kaçak göçmen yakalandı

AYDIN'ın Didim ilçesi açıklarında, lastik botlarla yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmek isteyen, 3 ayrı kaçak göçmen grubundaki toplam 138 kişi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Salı günü saat 23.30 sıralarında Didim açıklarında yasa dışı geçiş yapan bir grubu tespit eden Sahil Güvenlik ekipleri, harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, durdurulan lastik bottaki 22'si Suriye, 20'si Afganistan, 9'u Orta Afrika Cumhuriyeti, 2'si Somali, 2'si Fas, 2'si Filistin ve 1'i Kongo uyruklu olmak üzere toplam 58 kaçağı yakalandı. 23'ü erkek, 12'si kadın ve 23'ü çocuk olan grup, Sahil Güvenlik ekiplerince kıyıya getirildi.

Dün saat 03.00 sıralarında, yine Didim açıklarında bir grup kaçak tespit edildi. Bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik ekiplerinin durdurduğu lastik bottaki tamamı Suriye uyruklu olan 10'u erkek, 11'i kadın ve 25'i çocuk toplam 46 kaçak yakalandı.

Aynı gün ve aynı bölgede, saat 05.00 sıralarında tespit edilen 3'üncü lastik bottaki 27'si Suriye, 6'sı Irak ve 1'i Filistin uyruklu olmak üzere toplam 34 kaçak göçmen yakalandı. 14'ü erkek, 6'sı kadın ve 14'ü çocuk olan bu grup da Sahil Güvenlik botuna alınarak kıyıya getirildi.

Operasyonlarda yakalanan toplam 138 kaçak, kimlik tespit işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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DHA