Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın iş isteyen kadına tecavüz görüntüleri!
Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın, kendisinden iş isteyen bir kadına başkan yardımcılarıyla birlikte tecavüz ettiği görüntüler gün yüzüne çıktı. Uyuşturucu içirdikten sonra mağdur kadının videoya alındığı ve şantajla cinsel saldırıda bulunulduğu iddia edildi.
Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın, kendisinden iş isteyen bir kadına başkan yardımcılarıyla birlikte tecavüz ettiği görüntüler ortaya çıktı. Video kaydını kendisine şantaj olarak kullanıldığını söyleyen mağdure kadın, 2 ay boyunca tehdit ve şantajla tecavüze uğradığını söyledi.
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08 Eylül 2020 Salı 13:14
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