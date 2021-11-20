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  3. Didim CHP'li Belediye Başkanı'nın taciz skandalının ardından mağdur kadının anlattıkları yeri göğü inletecek! "İş başvurusuna gittiğim gün tecavüz ettiler"

Didim CHP'li Belediye Başkanı'nın taciz skandalının ardından mağdur kadının anlattıkları yeri göğü inletecek! "İş başvurusuna gittiğim gün tecavüz ettiler"

İş istemek için gittiği Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın, önce taciz daha sonra tecavüzüne maruz kaldığını iddia eden S.T. isimli kadın, soruşturma kapsamında verdiği ifade ile şaşkına çevirdi. Mağdur olduğu iddia edilen S.T. "İş başvurusu için belediye başkanlığına gittiğim gün tecavüze uğradım" ifadelerini kullandı.

Didim CHP'li Belediye Başkanı'nın taciz skandalının ardından mağdur kadının anlattıkları yeri göğü inletecek! "İş başvurusuna gittiğim gün tecavüz ettiler"

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, şimdilerde tecavüz iddiasıyla yargılanıyor. İddiaya göre, Atabay, Aydın'da kendisinden iş isteyen bir kadına meclis üyeleri ile birlikte bir 2 ay boyunca cinsel istismarda bulundu. Sonrasında, S.T. isimli kadın  Didim Belediye Başkanı Atabay (61) ile birlikte, meclis üyeleri Ali Ç. (65), Öner Ç. (60) ve Öznur G. (38), hakkında suç duyurusunda bulunmuş ancak, Atabay bu suçlamaları kabul etmeyip, kadının delil olarak kullandığı videodaki görüntülere ise "Evet o videoda öpüşen benim ama karşımdaki kadın bu kadın değil" ifadelerini kullanmıştı. Bunun ardından çiftlik evinde tecavüze uğradığını söyleyen kadın için  çiftliğin sahibi Ali Ç. de ifadesinde “Müştekiyi hiç tanımıyorum, hiç görmedim. İsminin S.T. olduğunu bugün öğrendik. Haberlerde çıkan çiftlik evi benim değil. Madem müşteki 2 ay boyunca benim evime geldi neden yanlış evi, benimmiş gibi gösterdi” cümlelerine yer vermişti. Tüm olayların ardından mağdur olduğu iddia edilen kadının çarpıcı ifadeleri şoke etkisi yarattı.

Didim CHP'li Belediye Başkanı'nın taciz skandalının ardından mağdur kadının anlattıkları yeri göğü inletecek! İş başvurusuna gittiğim gün tecavüz ettiler

"YAŞADIĞIM PSİKOLOJİK TRAVMALAR NEDENİYLE TEDAVİ GÖRÜYORUM"

S.T., Didim Cumhuriyet Başsavcılığı'nda verdiği ifadede, iş istemek için gittiği başkanlıkta cinsel istismarlara defalarca maruz kaldığını anlatarak,, "İş başvurusu için belediye başkanlığına gittiğim gün içerisinde bu olay cereyan etmeye başladı. Sonraki günlerde de benzer şekilde devam etti. Yaşadığım psikolojik travmalar nedeniyle tedavi görüyorum" dedi.

Didim CHP'li Belediye Başkanı'nın taciz skandalının ardından mağdur kadının anlattıkları yeri göğü inletecek! İş başvurusuna gittiğim gün tecavüz ettiler

S.T.'nin avukatı Murat Sultansu, soruşturmanın sürecinden memnun olmadığını belirterek, bu şekilde giderse gerçek suçluların ortaya çıkmasının mümkün olmadığını söyledi. Sultansu, "Soruşturma bu şekilde yürütülmeye devam edilirse, gerçek suçluların ortaya çıkarılması mümkün olmayacak. Dosyanın Didim Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınarak Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilmesini talep ediyoruz" dedi.

 

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