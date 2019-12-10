Didim’ de 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Aydın'ın Didim ilçesi Tekağaç Burnu açıklarında yapılan operasyonda toplam 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 09 Aralık 2019 tarihinde saat 23.55'te, Aydın ili Didim ilçesi Tekağaç Burnu açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 6 Somali ve 2 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 8 düzensiz göçmen (6 erkek, 1 kadın, 1 çocuk) yakalandı Lastik botlardaki 8 düzensiz göçmen işlemleri yapılmak üzere Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: İHA