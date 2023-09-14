Didim Gençlik Merkezi’nde sona gelindi, Vali Canbolat incelemelerde bulundu

Aydınlı gençlerin yeni cazibe merkezlerinden biri haline gelen gençlik merkezleri, Aydın'ın dört bir yanında yükselmeye devam ederken, Didim ilçesinde yapılan Gençlik Merkezi'nde sona gelindi, Aydın Valisi Yakup Canbolat da çalışmaları yerinde...

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Didim Gençlik Merkezi’nde sona gelindi, Vali Canbolat incelemelerde bulundu

Aydınlı gençlerin yeni cazibe merkezlerinden biri haline gelen gençlik merkezleri, Aydın'ın dört bir yanında yükselmeye devam ederken, Didim ilçesinde yapılan Gençlik Merkezi'nde sona gelindi, Aydın Valisi Yakup Canbolat da çalışmaları yerinde inceledi.

Aydın'da imkanlarıyla yeni cazibe merkezi haline gelen gençlik merkezleri, sportif, sanatla ilgili ve kültürel faaliyetleri ile gençlerin gözdesi olmaya devam ediyor. Bu çerçevede Aydın'ın dört bir yanı da gençlerin faydalanabilmesi için gençlik merkezleriyle donatılıyor. Gençlerin boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri için il genelinde, gençlik merkezleri bir bir hayata geçiriliyor. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde 2022 yılı içerisinde Efeler, Germencik, Kuşadası, Çine, Didim, Sultanhisar, İncirliova ve Yenipazar ilçelerinde yapımına başlanan gençlik merkezlerinde de çalışmalar aralıksız devam ederken, Didim'deki Gençlik Merkezi ve yarı olimpik yüzme havuzu çalışmalarında sona gelindi. Aydın'daki yatırımları da yakından takip eden Aydın Valisi Yakup Canbolat ise Didim'e gelerek çalışmaları yerinde inceledi. Beraberindeki heyetle birlikte gençlik merkezi ve yarı olimpik yüzme havuzu inşaatını ziyaret eden Vali Canbolat, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

2022 yılı içerisinde ihalesi yapılan Didim ilçesine yapılan 1 adet Gençlik Merkezi ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nun 2023 yılı içerisinde bitirilmesi planlanırken, proje bedeli 32 milyon 863 bin TL, ihale bedeli ise 27 milyon 850 bin TL olarak açıklandı.

Didim Gençlik Merkezi’nde sona gelindi, Vali Canbolat incelemelerde bulundu

Didim Gençlik Merkezi’nde sona gelindi, Vali Canbolat incelemelerde bulundu

Didim Gençlik Merkezi’nde sona gelindi, Vali Canbolat incelemelerde bulundu

Didim Gençlik Merkezi’nde sona gelindi, Vali Canbolat incelemelerde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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