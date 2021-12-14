Didim ne demek, TDK'ya göre Didim kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Didim ne demek? Didim TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Didim kelimesi. Peki Didim ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Didim nedir, Didim kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DİDİM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Didim kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Didim kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Aydın iline bağlı ilçelerden biri

