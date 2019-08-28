Didim ve Kuşadası'nda 101 kaçak göçmen yakalandı

AYDIN'ın Didim ve Kuşadası ilçelerinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen toplam 101 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, geçen pazartesi günü saat 03.30 sıralarında, Didim'in Tekağaç Burnu açıklarında lastik botta bir grup kaçağın yasa dışı geçiş yaptığını öğrendi. Harekete geçen ekipler durdurdukları lastik botta Suriye uyruklu 8'i erkek ve 2'si kadın 10 kaçak göçmeni yakaladı. Sahil Güvenlik ekipleri dün de Kuşadası açıklarında lastik botla bir grup göçmenin yasa dışı geçiş yaptığını öğrendi. Saat 00.30 sıralarında durdurulan lastik botta 25'i Suriye, 9'u Somali ve 5'i Filistin uyruklu olmak üzere toplam 39 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenlerden 18'inin erkek, 11'inin kadın ve 10'unun çocuk olduğu belirtildi. Aynı gün devriye görevini sürdüren Sahil Güvenlik Botu ekibi, saat 01.30 sıralarında, Didim ilçesi Tekağaç Burnu açıklarında lastik bottaki kaçak göçmenleri tespit etti. Durdurulan lastik botta Afganistan uyruklu 7'si erkek, 17'si kadın ve 3'ü çocuk olmak üzere toplam 27 kaçak göçmen yakalandı. Son olarak aynı gün saat 02.30 sıralarında, Didim açıklarında bir lastik bot daha tespit edildi. Sahil Güvenlik Botu ekibinin durdurduğu lastik botta 13'ü Suriye ve 12'si Filistin uyruklu olmak üzere toplam 25 kaçak göçmen yakalandı. 9'u erkek, 7'si kadın ve 9'u çocuk olan kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik Botuyla kıyıya getirildi. Dört ayrı olayda yakalanan toplam 101 kaçak, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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DHA