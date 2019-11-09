Didim’de 111 düzensiz göçmen yakalandı
Aydın'ın Didim ilçesinde yasadışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 111 düzensiz göçmen yakalandı.
Aydın'ın Didim ilçesinde yasadışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 111 düzensiz göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Didim Tekağaç Burnu açıklarında 3 ayrı lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı alındı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik botlar durdurularak içerisindeki 58 Suriye, 36 Somali, 9 Filistin, 4 Güney Afrika, 1 Etiyopya, 1 Yemen, 1 Irak ve 1 Mısır uyruklu olmak üzere 28 i çocuk toplam 111 düzensiz göçmen yakalandı.
Yakalanan göçmenler işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresi'ne gönderildi.
Kaynak: İHA
HABERE YORUM KAT