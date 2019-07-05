Didim’de 38 kaçak göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 38 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; bu sabah saat 03.40 sıralarında Sahil Güvenlik Komutanlığı Güney Ege Grup Komutanlığına bağlı bot, Didim'in Tekağaç Burnu açıklarında devriye görevini yerine getirirken, bölgenin kuzey kısmında hareket halinde olan bir lastik botu fark etti. Durdurulan lastik botla yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 7'si Mısır, 4'ü Filistin ve 27'si Suriye uyruklu 38 kaçak göçmen yakalanarak, Sahil Güvenlik botuna alındı.

Yakalanan kaçak göçmenler ve kullandıkları lastik bot, işlemlerinin yapılması amacıyla Didim Limanı'na intikal ettirildi. Çoğunluğu kadın ve çocuk olan göçmenlerin, ihtiyaçları Sahil Güvenlik personeli tarafından karşılandı.

Kaynak: İHA