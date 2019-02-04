Didim’de anlamlı kan bağışı kampanyası

Aydın'ın Didim ilçesinde, Türk Kızılay Kan Bankası'nın Öykü Arin için düzenlediği kan bağışı ve kök hücre bağışı kampanyası vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Türk Kızılay'ın kan bağışı alımı kampanyası çerçevesinde Uzman Dr. Yavuz Ergün nezaretinde kan alımına başlandı. Didim Merkez Cami önünde gezici tırın konuşlandırılması ile başlatılan kan bağışın kış ayları dolayısıyla düşüş yaşandığını belirten Uzman Dr. Yavuz Ergün, ilçede üç gündür devam kan bağışı , ilk gün 70 ünite, ikinci gün ise 100 ünite kan alındığı, kanın sürekli bir ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Kan bağışı kampanyasına Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay, Didim Yöresi Engelliler Derneği ve Aydın Altı Nokta Körler Derneği de katılım göstererek destek verdi.

Didim'in ardından Aydın'ın tüm ilçelerin de belirli periyotlarla "Kan Bağışı Hayat Kurtarır" kampanyası kapsamın da kan alımın devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İHA