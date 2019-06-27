Didim’de deniz patlıcanı avcılarına geçit yok

Aydın'ın Didim ilçesinde, avlanması yasak olan deniz patlıcanının avcılığını yapan 4 kişi ile yasak su ürünleri nakleden bir kişiye yasal işlem yapıldı.

Didim genelinde avlanması yasak olan deniz patlıcanı avcılığının önüne geçilmesi noktasında gerek denizden gerekse karadan kontroller sürdürülürken, bu kapsamda Didim İlçe Tarım Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekipleri ve Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerini arttırdı.

Bu kapsamda yapılan yol aramasında bir araç içerisinde varillere koyulmuş şekilde çok sayıda deniz patlıcanı ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 4 kişiye "deniz patlıcanı avcılığına ilişkin ihlal" ve 1 kişiye de "Yasak su ürünleri nakli" gerekçesiyle toplam 9.810,00 TL idari para cezası uygulandı. Ele geçirilen deniz patlıcanları denize boşaltılırken avcılıkta kullanılan dalış alet ve ekipmanlarına el konuldu.

Kaynak: İHA