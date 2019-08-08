Didim’de denizde ve karada 128 göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına kaçış hazırlığında olan 128 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenlerin 58'inin çocuklardan oluşması dikkat çekti.

Helikopter tespit etti

Didim Taşburun mevkisinde gece saatlerinde devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik helikopteri karada çok sayıda düzensiz göçmen tespit etti. Bölgedeki Sahil Güvenlik botu mobil radar timi karadan bölgeye sevk edildi. Didim İlçe Jandarma ekiplerine de bilgi verilmesinin ardından karada 25 Suriye uyruklu düzensiz göçmen ve bir Türk göçmen kaçakçısı yakalandı. Aynı gece Didim açıklarında lastik bot ile kaçış hazırlığında olan 28 Suriye ve 1 Filistin uyruklu, Didim Panayır Adası ile Altınkum açıklarında 32 Afganistan uyruklu, Tekağaç Burnu batısında ise 32 Suriye ve 10 Filistin uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenlerin 58'i çocuk

Didim'de Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gerçekleştirilen düzensiz göçmen operasyonlarında karada 24, denizde 103 olmak üzere toplam 128 göçmen ile birlikte, bir de göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen bir Türk gözaltına alındı. Yakalanan düzensiz göçmenlerin 58'i ise çocuklardan oluşuyor.

Kaynak: İHA