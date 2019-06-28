Didim’de ‘Gönülden Gönüle’ konseri ilgi gördü
Aydın'ın Didim ilçesin de 6. Uluslararası Halkoyunları Festivali etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Gönülden Gönüle" Türk Halk Müziği konseri ilgi gördü.
Aydın'ın Didim ilçesin de 6. Uluslararası Halkoyunları Festivali etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Gönülden Gönüle" Türk Halk Müziği konseri ilgi gördü.
Didim Belediye Parkı Amfi Tiyatro alanında Şef Fevzi Kurtuluş eşliğinde Didim Halkoyunları Gençlik ve Spor Klubü Derneği (DAHOT) Türk Halk Müziği Korosu, yurdun değişik yörelerinden türküler seslendirdi. Sunuculuğunu Filiz Korkmaz'ın yaptığı, Anadolu halk oyunları ekibin gösterileri yanı sıra şiirlerinde seslendirildiği "Gönülden Gönüle" konser 1,5 saat sürdü.
Yoğun ilgi gören konsere, Didim Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Deveci, sivil topluk kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaşlar katıldı.
Kaynak: İHA
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