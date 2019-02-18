İstanbul10 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Didim’de hazine arazisi talanı operasyonunda 3. dalga operasyonu..

Didim’de hazine arazisi talanı operasyonunda 3. dalga operasyonu..

Aydın ve Didim Jandarma komutanlığı ekiplerinin hazine arazisi talanı operasyonları kapsamında üçüncü dalga operasyonunda göz altına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Didim’de hazine arazisi talanı operasyonunda 3. dalga operasyonu..

Aydın ve Didim Jandarma komutanlığı ekiplerinin hazine arazisi talanı operasyonları kapsamında üçüncü dalga operasyonunda göz altına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Tutuklanan iki şüphelinin Kaymakamlıkça görevlerinden alınan Denizköy mahallesi Muhtarı Mehmet Özdemir ile Fevzipaşa mahallesi muhtarı Ali Osman Çolak olduğu öğrenildi.

Aydın ve Didim Jandarma komutanlığı ekiplerinin hazine talanı operasyonları kapsamında üçüncü dalga operasyonunda göz altına alınan 4 şüpheli göz altına alındı. Edinilen bilgiye göre; Didim'deki hazine talanı soruşturması kapsamında Denizköy mahallesi Muhtarı Mehmet Özdemir ile Fevzipaşa mahallesi muhtarı Ali Osman Çolak ile iki şüpheli Jandarmadaki ifadelerinin ardından Didim adliyesine sevk edildi.

Mahkemeye çıkan 4 şüphelinin arasında bulunan ve Kasım ayında Didim Kaymakamlığınca görevlerinden alınan Denizköy mahallesi Muhtarı Mehmet Özdemir ile Fevzipaşa mahallesi muhtarı Ali Osman Çolak tutuklanırken, diğer iki şüpheli ise serbest bırakıldı.

Didim’de hazine arazisi talanı operasyonunda 3. dalga operasyonu..

Didim’de hazine arazisi talanı operasyonunda 3. dalga operasyonu..

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.