Didim’de işadamları ile eğitim camiasından engellilere büyük duyarlılık

Didim Genç İşadamları Derneği ile Didim Çiçek Bahçesi öğrencilerinin katkılarıyla alınan tekerlekli sandalyeler ihtiyaç sahibi iki engelliye teslim edildi.

Teslim töreni öncesinde Didim ve Yöresi Engelliler derneği başkanı Bedri Altıntaş tarafından bir kahvaltı düzenlendi. Kahvaltıya kısa adı DİGİAD olan Didim Genç işadamları derneği Kerim Küsmez ve yönetim kurulu üyeleri, Didim Çiçek bahçesi kreş ve gündüz bakım evi kurucu Müdürü Gül Börekçi, dernek üyeleri ile engelliler katıldı.

Kahvaltının ardından konuşan Dernek Başkanı Bedri Altıntaş Didim'de engellilerin yaşamını kolaylaştırmak adına çalışmalar yürüttüklerini ve bir çok yerden destek aldıklarını ifade etti. Altıntaş "Geçtiğimiz günlerde Çiçek bahçesi öğrencileri, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını okul idarecileriyle birlikte derneğimize bağışladılar. Örnek olacak bir davranış sergilediler. Didim Genç işadamları derneğimizde bizleri arayarak bir isteğimiz olup olmadığını sordular. Bizde kendilerine başarılar diledik ve ihtiyaç sahibi bir engellimiz olduğunu söyledik. Bu çerçevede gerek okul öğrencilerimizin bağışlarıyla, gerekse DİGİAD'ın bize bağışladığı tekerlekli sandalyeleri ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Bu duyarlılığın herkese örnek olmasını diliyorum."dedi.

Konuşmalar sonrasında Altınkum mahallesinde yaşayan 59 yaşındaki fiziksel engelli Mediha Almuslu ile Efeler mahallesinde yaşayan 67 yaşındaki fiziksel engelli Şükrü Çokgezmişe tekerlekli sandalyeleri teslim edildi.

Kaynak: İHA