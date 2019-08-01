Didim’de kaçak sigara operasyonu

Aydın'ın Didim ilçesinde yapılan operasyonda kaçak sigara yapımında kullanılan çok sayıda materyal ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Didim Kom Grup Amirliği ekipleri kaçak sigara imalatı yapan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde 12 bin 680 adet içi tütünle doldurulmuş makaron, 208 kilogram kıyılmış tütün, 50 kutu toplam 10 bin adet bandrolsüz boş makaron ele geçirilirken, C.T., K.K., A.K., M.K., M.B.D. isimli şahıslar hakkında kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında işlem yapıldı.

Kaynak: İHA