Didim'de lastik botta 60 kaçak göçmen yakalandı

AYDIN'ın Didim ilçesinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 60 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Sahil Güvenlik botu, dün saat 06.00 sıralarında, Didim açıklarında bir lastik botu fark etti. Durdurulan lastik bottaki 37'si Suriye, 11'i Filistin, 8'i Irak ve 4'ü Yemen uyruklu olmak üzere toplam 60 kaçak göçmen yakalandı. 26'sı erkek, 12'si kadın ve 22'si çocuk olan kaçak grubu, Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirildi. Yakalanan kaçak göçmenler, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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DHA