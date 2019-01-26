Didim’de lodos etkisini sürdürüyor
Aydın'ın Didim ilçesinde, dün akşam saatlerinde başlayan lodos etkisini sürdürmeye devam ediyor.
Aydın'ın Didim ilçesinde, dün akşam saatlerinde başlayan lodos etkisini sürdürmeye devam ediyor.
Didim'in Altunkum sahillerinde mekan işleten esnaf önlem almaya çalışırken, yerel seçim öncesi aceleye getirilerek ana bulvarlara dikimi gerçekleştirilen mevsimlik çiçek fideleri olumsuz etkilendi. Didim sahillerin de lodosun ardından başlayan sağanak yağmur etkisini sürdürüyor.
Kaynak: İHA
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