Didim'de makilik alan cayır cayır yandı!

Ülkenin dört bir yanında çıkan yangın felaketlerinden geriye yürek burkan görüntüler kaldı. Ormanlık alanların yanı sıra çeşitli bölgelerde her geçen gün makilik alanlarda da yangın görülmeye başladı. Son olarak dün gece saatlerinde, Aydın'ın Didim ilçesine bağlı Akbük Mahallesi yakınlarda bulunan bir makilik alanda, henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple saat 01.00 sularında yangın meydana geldi. Tutuşan kuru otlar, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yangının yayılmasına yol açtı.

İLK MÜDAHALE MAHALLE SAKİNLERİNDEN GELDİ!

Alevlere ilk müdahale mahalle sakinlerinden geldi. İtfaiyeye haber veren mahallelinin İhbarı üzerine bölgeye 3 itfaiye aracı, Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 5 arazöz ile Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü emrinde görevli toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) ile Didim Belediyesi'ne ait iş makineleri sevk edildi.

5 DÖNÜMLÜK ARAZİ KÜL OLDU

Söndürme çalışmlarına vatandaşında destek vermesiyle birlikte, alevler 2 saat içerisinde söndürüldü. Yangından ise 5 dönümlük kül olan makilik alan kaldı...