Didim’de protokol ve basın bir araya geldi

Aydın'ın Didim ilçesinde, protokolü ile basın mensuplarının her ay düzenlediği aylık kahvaltı etkinliği yeniden başladı.

Didim'de geçtiğimiz yıllarda İlçe protokolü ile gazetecilerinin dönüşümlü olarak düzenlediği aylık kahvaltı etkinliği yeniden başladı. Didim Çalışan Gazeteciler Cemiyetinin düzenlediği ilk etkinliğe Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Didim Garnizon Komutanı Çetin Gülseven, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, İlçe Emniyet Müdürü Serkan Demircioğlu, İlçe Jandarma Komutan vekili Ali Uçar, Didim Çalışan Gazeteciler cemiyeti başkanı Bahri Yaba ile cemiyet üyesi basın mensupları katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Didim Çalışan Gazeteciler Cemiyetinin eski başkanı Bülent Eser, geçen hafta işlerinin yoğunluğu nedeniyle görevinden ayrıldığını belirterek, cemiyetin yeni başkanının Bahri Yaba olduğunu duyurdu. Eser Didim'de daha önceki yıllarda düzenlenen etkinliğin yeniden başlamasının sevindirici olduğunu belirterek, katılım sağlayan ilçe protokolüne de teşekkür etti.

Didim Kaymakamı Mehmet Türköz de bu etkinliğin yeniden başlamasının talebi sonrasında yaz döneminde her ay basınla bir araya geleceklerini belirterek, etkinliğin gerçekleşmesinden emeği geçenlere teşekkür etti.Kahvaltı sonrasında ilçe gündemine ilişkin konularda fikir alış verişinde bulunuldu.

Samimi ortama gerçekleşen kahvaltı sonrasında hatıra fotoğrafı çektirildi.

Kaynak: İHA