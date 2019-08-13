Didim’de sinema günleri sürüyor

Aydın'ın Didim ilçesinde, Kurban Bayramı etkinlikleri kapsamında organize edilken sinema günleri devam ediyor.

Didim Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bayram etkinlikleri kapsamı da, "Sinema Didim de geziyor" açık hava sinema günlerin 13 Ağustos Salı günü saat 21:00'de Didim Kent Meydanın da, 14 Ağustos Çarşamba günü saat 21:00 de Akbük Liman Meydanın da, 15 Ağustos Perşembe günü saat 21:00 de Akköy Meydanın da, 16 Ağustos Cuma günü saat 21:00 de AK-Yeniköy Düğün Salonun da ve 17 Ağustos Cumartesi günü Balat Pazar Meydanın da "Vizontele" gösterime gireceği belirtildi.

Düzenlenen sinema günlerine tüm halkın davetli olduğu ve gösterimlerin ücretsiz olduğu kaydedildi.

Kaynak: İHA