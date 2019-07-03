Didim’de uyuşturucu ve sahte paraya geçit verilmedi
Aydın'ın Didim ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yapmaktan ve sahteci para suçlamalarıyla iki şüpheli gözaltına alındı.
Aydın'ın Didim ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yapmaktan ve sahteci para suçlamalarıyla iki şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu satışına ve sahte paraya geçit vermedi. Emniyet güçlerle olayla ilgili olarak E.T. ve A.D. isimli şahıslar yakalarken, yapılan operasyon sonucunda; E.T. isimli şahsın üzerinden 26 gram daralı metafetamin maddesi, markasız tabanca ve tabancaya ait 1 adet fişek ve 5 bin 300 TL para ele geçirdi.
Paralar üzerinde yapılan incelemede 8 adet 100 TL lik banknotların sahte olduğu tespit edilirken,E.T ve A.D. isimli şahıslar gözaltına alınarak, haklarında uyuşturucu madde ticareti yapmaktan ve parada sahtecilik suçlarından işlem yapıldı.
Kaynak: İHA
HABERE YORUM KAT