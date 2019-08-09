Didim’de yaz sineması keyfi yaşandı

Didim Belediyesi'nin kültür etkinlikleri kapsamında kent merkezi ile mahallelerinde düzenleyeceği yazlık sinema keyfi başladı. İlk film olan "Devrim arabaları" Kent meydanı'nda gösterime sunulurken, Didimliler etkinliğe büyük ilgi gösterdi.

Didim Belediyesinin kültür etkinlikleri kapsamında 8 Ağustos ile 4 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinlik ilk olarak Kent meydanı'nda başladı. Etkinliğe Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, CHP İlçe Başkanı Nurettin Koçak, Belediye Başkan yardımcıları Zeynel Şener ve Öznur Gündoğdu, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Badeser Dumlupınar katıldı.

Film gösterimi öncesinde Didimlilere seslenen Başkan Atabay, bu yıl ilk kez bu etkinliği başlattıklarını ifade ederek, "Didim'de eskilerden yaşanılan bu nostaljiyi yeni nesillere anlatmak, halkımızın iç içe birlikte vakit geçirmesini sağlamak adına bu etkinlikleri sürdüreceğiz. Kent merkezinin yanı sıra artık mahallemiz olan Akbük, Akyeniköy, Balat ve Akköy'de bu etkinlikleri gerçekleştireceğiz." dedi.

Türkiye'nin ilk yerli otomobili olan "Devrim" arabasının konusunun işlendiği "Devrim Arabaları" filmi gösterime sunulurken, vatandaşlara patlamış mısır ile gazoz ikram edildi.

Kaynak: İHA