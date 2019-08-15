Didim’de Yazarlar Festivali devam ediyor

Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlenen Altınkum Yazarlar Festivali, ünlü yazarları kitapseverlerle buluşturmaya devam ediyor.

Didim Belediyesi katkılarıyla 15.'si gerçekleşen Altınkum Yazarlar Festivali, 1-15 Ağustos tarihleri arasında Altınkum Yalı Caddesi'nde gerçekleştirilen festivalde 38 yazar yer aldı.

Organizatör Hayri Kandemir'in gerçekleştirdiği festivalde 1-15 Ağustos tarihleri arasında her gün en az 2 yazar okurlarıyla buluşurken 14 Ağustos Çarşamba günü Muzaffer İzgü (anısına)-İlyas Salman okurlarıyla buluştu.

Sinema oyuncusu ve Yazar İlyas Salman, "Didim'e ilk gelişim değil ve son gelişinin de olmayacak. Festival devam ettiği sürece gelip gideceğim. Didim de bu festivalle edinmiş bir kişilik ve onur var. Bunun onurunu korumak biz kalem oynatanlar olarak düşünüyorum. Kalem oynatanlar deyince ben kendimi yazar olarak görmüyorum. Yazan insanlara inadına yaşamak felsefesine alışmak ve aşılamak için inadına yazıyorum" diye konuştu.

Festivalin ilk günü olan 1 Ağustos Perşembe günü Ayşe Kulin, Nalan Tuntaş ve Sevda Yıldız okurlarıyla bir araya gelirken, Emekli Orgeneral İlker Başbuğ, Prof. Dr Canan Karatay, Gazeteci-Yazar Mustafa Balbay, Emre Kongar, Canan Tan, Faik Bulut gibi birçok isim festivalde yerini aldı.

Festival 15 Ağustos Perşembe günü Hüsnü Mahalli-Sibel Karabulut-İbrahim Kiraz'ın okurlarıyla buluşmasının ardından sona ereceği belirtildi.

Kaynak: İHA