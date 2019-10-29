Didimlilerden savaş gemisi “Volkan”a ziyaretçi akını

Aydın'ın Didim ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 96. yılı kutlamaları kapsamında "TCSG Volkan" adlı savaş gemisi halkın ziyaretine açıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Didim'de D-Marinde demir atan TCSG Volkan" adlı savaş gemisi ziyarete açıldı. D-Marin Didim marinaya gelen vatandaşlar gemiyi ziyaret etmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Didim İlçe Protokolü ilk olarak gemiyi gezerek bilgiler aldı. Ardından gemi halka açılırken, başta minikler ve öğrenciler olmak üzere binlerce kişi gemiyi ziyaret etti. Gruplar halinde gerçekleştirilen ziyaretlerde vatandaşlar gemide görevli rütbeliler eşliğinde gezinti yaparak, bilgiler aldı.

Kaynak: İHA