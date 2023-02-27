Didis Lutumba Pitah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Didis Lutumba Pitah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Didis Lutumba Pitah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Didis Lutumba Pitah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Didis Lutumba Pitah 13 Kasım 1998 tarihinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Finlandiya,Kongo DC uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Didis Lutumba Pitah Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Adam & Kitoko yapmaktadır. Didis Lutumba Pitah, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Hegelmann futbol takımında oynamaktadır. FC Hegelmann takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Didis Lutumba Pitah'nin FC Hegelmann ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Didis Lutumba Pitah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Didis Lutumba Pitah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Didis Lutumba Pitah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Didis Lutumba Pitah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında FC Honka U19

1 Ocak 2017 yılında Klubi 04

18 Şubat 2019 yılında AC Kajaani

1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

5 Şubat 2021 yılında RoPS

23 Şubat 2022 yılında Helsinki IFK

13 Ocak 2023 yılında Hegelmann

Didis Lutumba Pitah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Didis Lutumba Pitah şuan FC Hegelmann takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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