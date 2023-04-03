Diedhiou Landing kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diedhiou Landing Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diedhiou Landing adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Diedhiou Landing Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Diedhiou Landing 21 Eylül 2001 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Senegal uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Diedhiou Landing Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Diedhiou Landing, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Rio Ave FC A23 futbol takımında oynamaktadır. Rio Ave FC A23 takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Diedhiou Landing'nin Rio Ave FC A23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Diedhiou Landing Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Diedhiou Landing futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2021 yılında Rio Ave A23
Diedhiou Landing Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Diedhiou Landing şuan Rio Ave FC A23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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