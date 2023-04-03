Diedhiou Landing kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diedhiou Landing Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Diedhiou Landing kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Diedhiou Landing ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.