Diegao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diegao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diegao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diegao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diegao 29 Temmuz 2003 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Diego Damasceno dos Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diegao Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Diegao, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube de Regatas do Flamengo U20 futbol takımında oynamaktadır. Clube de Regatas do Flamengo U20 takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Diegao'nin Clube de Regatas do Flamengo U20 ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Diegao Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diegao isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Diegao Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diegao futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Flamengo U20

Diegao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diegao şuan Clube de Regatas do Flamengo U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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