Diego Abreu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Abreu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Abreu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Abreu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Abreu 27 Ağustos 2003 tarihinde Mexico City şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Uruguay,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Diego Fernando Abreu Firenze şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Abreu Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GBG Global Business Group yapmaktadır. Diego Abreu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Defensor Sporting Club B futbol takımında oynamaktadır. Defensor Sporting Club B takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Diego Abreu'nin Defensor Sporting Club B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Diego Abreu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diego Abreu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Diego Abreu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Abreu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında Defensor B

Diego Abreu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Abreu şuan Defensor Sporting Club B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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