Diego Acevedo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Acevedo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Acevedo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Acevedo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Acevedo 23 Şubat 2001 tarihinde Chillán şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Diego Antonio Acevedo Godoy şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Acevedo Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UNOSPORTS yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Unión Española futbol takımında oynamaktadır. Unión Española takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Diego Acevedo'nin Unión Española ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Diego Acevedo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diego Acevedo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Diego Acevedo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Acevedo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Unión Española

Diego Acevedo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Acevedo şuan Unión Española takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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