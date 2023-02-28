Diego Aguada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Aguada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Diego Aguada kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Diego Aguada ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.