Diego Aguada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Aguada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Diego Aguada kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Diego Aguada ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Diego Aguada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Aguada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Diego Aguada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Aguada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Aguada adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Aguada Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Aguada 9 Ocak 1994 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Aguada Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Diego Aguada, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Sportivo Trinidense futbol takımında oynamaktadır. Club Sportivo Trinidense takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Diego Aguada'nin Club Sportivo Trinidense ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Diego Aguada Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diego Aguada futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Club General

1 Temmuz 2018 yılında Rubio Ñú

1 Ocak 2019 yılında Fernando

11 Ocak 2021 yılında CD Capiatá

1 Temmuz 2022 yılında Trinidense

Diego Aguada kimdir

Diego Aguada Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Aguada şuan Club Sportivo Trinidense takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Diego Aguada nereli

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