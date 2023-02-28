Diego Aguilera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Aguilera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Aguilera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Aguilera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Aguilera {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Paraguay uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Aguilera Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Resistencia Sport Club futbol takımında oynamaktadır. Resistencia Sport Club takımına - tarihinde katılmıştır. Diego Aguilera'nin Resistencia Sport Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Diego Aguilera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diego Aguilera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Diego Aguilera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Aguilera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Aguilera şuan Resistencia Sport Club takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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