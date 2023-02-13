Diego Alende kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Alende Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Alende adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Alende Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Alende 25 Ağu 1997 tarihinde Santiago de Compostela şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Diego Alende López şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Alende Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini F.J.VILLAVERDE yapmaktadır. Diego Alende, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Andorra futbol takımında oynamaktadır. FC Andorra takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Diego Alende'nin FC Andorra ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Diego Alende Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/diegoalende

Diego Alende Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Diego Alende isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Diego Alende Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Alende futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Celta Vigo B

4 Temmuz 2019 yılında Valladolid Prom

1 Ağu 2020 yılında Real Valladolid

20 Ağu 2020 yılında CD Lugo

30 Haziran 2022 yılında Real Valladolid

14 Temmuz 2022 yılında FC Andorra

Diego Alende Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Alende şuan FC Andorra takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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