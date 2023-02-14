Diego Altube kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Altube Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Diego Altube kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Diego Altube ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Diego Altube kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Altube Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Diego Altube

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Altube adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Altube Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Altube 22 Şubat 2000 tarihinde Madrid şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Diego Altube Suárez şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Altube Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOU FIRST yapmaktadır. Diego Altube, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Albacete Balompié futbol takımında oynamaktadır. Albacete Balompié takımına 18 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Diego Altube'nin Albacete Balompié ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Diego Altubeboyu ve yaşı kaç

Diego Altube Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Diego Altube isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Diego Altube Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Altube futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Valladolid Alt.

1 Temmuz 2016 yılında Real Madrid U17

1 Temmuz 2017 yılında Real Madrid U18

1 Temmuz 2018 yılında Real Madrid U19

1 Temmuz 2019 yılında RM Kastilya

9 Temmuz 2021 yılında CF Fuenlabrada

30 Haziran 2022 yılında RM Kastilya

18 Temmuz 2022 yılında Albacete

Diego Altube kimdir

Diego Altube Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Altube şuan Albacete Balompié takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Diego Altube nereli

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