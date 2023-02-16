Diego Alves kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Alves Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Alves adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Alves Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Alves 24 Haziran 1985 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Brezilya,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Diego Alves Carreira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Alves Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dut's Mkt yapmaktadır. Diego Alves, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Celta Vigo futbol takımında oynamaktadır. Celta Vigo takımına 8 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Diego Alves'nin Celta Vigo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Diego Alves Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/diegoalvesgol

http://www.instagram.com/diegoalves/

Diego Alves Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diego Alves isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 12.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Diego Alves Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Alves futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2004 yılında Atlético-MG B

1 Mayıs 2005 yılında Atlético-MG

1 Temmuz 2007 yılında UD Almería

1 Temmuz 2011 yılında Valencia

16 Temmuz 2017 yılında Flamengo

1 Ocak 2023 yılında Kulüpsüz

8 Şubat 2023 yılında Celta Vigo

Diego Alves Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Alves şuan Celta Vigo takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Diego Alves Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Brezilya takımında 23 numaralı formasıyla 10 Kasım 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Brezilya U23 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Brezilya U20 takımında 21 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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