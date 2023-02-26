Diego Appollis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Appollis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Appollis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Appollis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Appollis 18 Haziran 2001 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Appollis Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Diego Appollis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chippa United futbol takımında oynamaktadır. Chippa United takımına 20 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Diego Appollis'nin Chippa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Diego Appollis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diego Appollis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Diego Appollis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Appollis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Ağustos 2020 yılında Cape Town City

31 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

20 Temmuz 2022 yılında Chippa United

Diego Appollis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Appollis şuan Chippa United takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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