Diego Aragao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Aragao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Aragao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Aragao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Aragao 29 Ekim 1986 tarihinde Itabuna şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Diego Aragão dos Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Aragao Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Diego Aragao, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Sportivo Sergipe (SE) futbol takımında oynamaktadır. Club Sportivo Sergipe (SE) takımına 4 Haziran 2021 tarihinde katılmıştır. Diego Aragao'nin Club Sportivo Sergipe (SE) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Diego Aragao Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diego Aragao isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Diego Aragao Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Aragao futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında CRB

7 Ocak 2015 yılında Conquista-BA

1 Temmuz 2015 yılında Coruripe

16 Aralık 2015 yılında Conquista-BA

1 Ocak 2017 yılında Salgueiro

3 Ocak 2018 yılında Fluminense-BA

15 Mart 2018 yılında Inter de Lages

26 Nisan 2018 yılında Fluminense-BA

15 Eylül 2020 yılında River-PI

5 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

4 Haziran 2021 yılında CS Sergipe-SE

23 Eylül 2022 yılında Petrolina-PE

8 Aralık 2022 yılında CS Sergipe-SE

Diego Aragao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Aragao şuan Club Sportivo Sergipe (SE) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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