Maradona öldü mü? | Diego Armando Maradona neden öldü?| Maradona kimdir?

Arjantin'in futbol efsanesi Diego Armando Maradona vefat etti.

Arjantin'in önde gelen gazetelerinden biri olan Clarin, Maradona'nın hayatını kaybettiğini bildirdi.

Clarin'in haberinde, "Kısa bir süre önce geçirdiği beyin ameliyatından sonra Tigre'deki evinde olan 60 yaşındaki Diego Maradona kalp krizi sonrası yaşama veda etti." ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

3 Kasım gün Salı günü hastaneye kaldırılan Arjantinli efsane futbolcu Diego Maradona'nın beyninde pıhtı oluştuğu ve gece Türkiye saatiyle 02:00'de acil ameliyata alınacağı açıklanmıştı.

Arjantin Birinci Futbol Ligi takımlarından Gimnasia'nın teknik direktörlüğünü yapan Maradona, 30 Ekim'de 60. yaş gününü kutlamıştı.

Futbol tarihinin en iyi oyuncuları arasında gösterilen Maradona, Arjantin Milli Takımı formasıyla 1986'da FIFA Dünya Kupası'nı kaldırmış, İtalyan kulübü Napoli ile de 2 kez lig şampiyonluğu yaşamıştı.

MARADONA KİMDİR?

Diego Armando Maradona, 1960 doğumlu, dünyaca ünlü, Arjantin’li futbolcu.

30 Ekim 1960’ta, Arjantin’in Villa Fiorito kentinde dünyaya gelen Maradona futbola, 5 Aralık 1970’te, Goyo Carrizo adlı bi arkadaşı tarafından, o dönemde Los Cebollitastakımını çalıştıran Francis Cornejo ile tanıştırılmasıyla başladı.

Henüz 10 yaşındayken oynamaya başladığı Los Cebollitas, 136 maç boyunca yenilmedi ve bi efsaneye dönüştü. Daha sonra, 20 Ekim 1976’da, Argentinos Juniors takımıyla birinci ligdeki ilk maçına çıkan Maradona, 1979FIFA Dünya Gençler Şampiyonası'na katıldı.

Boca Juniors takımında ilk olarak 22 Şubat 1981 tarihinde Talleres karşısında forma giyen Maradona, o sene bu takımda ilk lig şampiyonluğunu yaşadı.

Maradona 1982’de, 12 milyon Dolar’lık rekor bir ücretle Barcelona’ya transfer oldu. Ünlü futbolcu, Nou Camp’taki ilk maçını 1982 Dünya Kupası açılışında, Belçika’ya karşı oynadı. Barcelona formasıyla başladığı sezonda, taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Maradona’nın peşini, yaşadığı sakatlık ve hastalıklar, 2. sezonda da bırakmadı.

1984’te, kendisini 1978 Dünya Kupası kadrosuna almayan Menotti’nin Barcelona’nın teknik direktörü olmasıyla, takımdan ayrılan Maradona, 1991’e kadar formasını giydiği, İtalya’nın Napoli takımıyla sözleşme imzaladı. Arjantin’in, Dünya Kupası’nı evine götürdüğü kupada, çeyrek finalde Maradona’nın İngiltere ağlarına eliyle gönderdiği gol, uzun yıllar boyunca tartışılmaya devam etti. Golün yarattığı tepkilerin ardından, gölü attığı elini “tanrının eli” olarak tanımlayan Maradona’nın takımı, 1990 Dünya Kupasın’da finalde, Almanya’dan yenen penaltı golüyle mağlup oldu ve kupayı alamadan evine döndü.

1991 yılında bir İtalya lig maçı sonrası rutin bir doping kontrolünde kokain kullandığı ortaya çıkan ve Arjantin’e dönüşünde, polis tarafından uyuşturucu bulundurduğu gerekçesiyle göz altına alınan Maradona’nın kariyerindeki düşüş başladı.

Gözaltı günlerindeki agresif tavırlarıyla sürekli haberlere konu olan Maradona, kariyerinin sonuna geldiğini düşünenleri haksız çıkardı. 1993 yılında, İspanya’nın Sevilla takımına transfer olan futbolcu, 1994 Dünya Kupası’nda oynadı. Ancak Amerika’da düzenlenen turnuvada yine illegal madde kullandığı ortaya çıkan Maradona 15 ay ceza alarak kupadan diskalifiye edildi.

Cezalı olduğu bu dönem boyunca, Deportivo Mandiyu ve Racing Club gibi kulüplerde teknik direktörlük yapan Maradona, 1995 yılında cezasının bitmesinin ardından, ilk takımı Boca Juniors’a oyuncu olarak döndü. Boca Juniors formasını terlettiği 2 sezonunun ardından Maradona, 1997’de spor hayatını çıkmaza sürükleyen kokain alışkanlığından kurtulamayınca, 37 yaşında aktif futbol kariyerini sonlandırdı.

Futbolu bıraktıktan sonra aşırı kilo alan, çeşitli sağlık problemleri yaşayan ve uyuşturucunun neden olduğu, kalbiden geçirdiği rahatsızlığın tedavisi için Küba’da geçirdiği, 22 aylık sürecin ardından, bir trafik kazası geçiren Maradona dizinden ufak bir operasyon geçirdi.

İniş çıkışlarla dolu, sansasyonel hayatına karşın Maradona, 11 Aralık 2000’de yapılan bir törende, FIFA tarafından, Pele ile birlikte yüzyılın futbolcusu seçildi. Törende kendi ödülünü almasının hemen ardından Pele’nin ödül almasını beklemeden salonu terkeden Maradona, ertesi gün yaptığı açıklamada, “Kendi bedenime karşı saygısız olsam da işime devamlı saygılıydım; bu yüzden de dünyanın en iyisi benim” diyerek, eliyle attığı gole yaptığı “tanrının eli” açıklamasına benzer bir açıklama yaptı.